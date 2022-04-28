社交距離App暗藏2巨雷？這群人喊拒載：裝了沒好處

指揮中心宣布簡訊實名制即起取消，希望大家下載台灣社交距離App，不過日前就有醫師指出兩大缺點，包括勸長輩下載有困難，以及開藍牙會更耗電，PTT土豪哥「金庸」直呼「我才不下載」，不少網友都覺得裝了沒好處，嗆聲「裝一個浪費電的垃圾幹嘛」、「安裝有10倍券拿再說」。

指揮中心27日宣布，由於目前已經取消疫調，簡訊實名制無法帶來實質效果，因此從昨起進出場所不需要再掃實聯制，社交距離App這兩天就會改版完成，請大家幫忙宣導，下載的人越多，整體防疫效果越好，也有提醒的作用。

消息一出，土豪哥「金庸」在《PTT》表示，實聯制取消了，換社交距離App，到時確診的在旁邊是不是又要隔離？「想了一下，我才不會下載呢，你各位會下載社交距離App嘛？」

貼文引起熱議，網友紛紛回應「不會」、「白癡才安裝這垃圾東西」、「很多人不是怕確診，而是怕隔離」、「安裝有10倍券拿再說」、「沒好處，裝一個浪費電的垃圾幹嘛」、「要嘛應付用，關藍牙」、「有載，但沒屁用」、「不要占我手機空間」。

不過也有人說「早就下載了」、「裝了啊，相信政府」、「我在考慮」、「我從一開始就下載了」、「一直都有載，不需要GPS，藍牙也不耗電」、「簡單好用」、「一直都在用，藍芽沒關過，耗電無感」、「這就全世界政府都在用的技術」。

（中時新聞網 尉遲佩玉；中時 王英豪）