快篩實名制今開賣！6規則QA一次看

快篩實名制今上路，採身分證尾數分流購買制度，而「身分證字號尾數雙數者」今天上午9點可優先去特約健保藥局選購，明天才輪到身分證尾數單數的人。另防疫指揮官陳時中提醒，快篩實名制雖認卡不認人，但還是要遵守一人一卡、一次買一份（5劑）的規定，不能一次拿多張卡片代購。而《中時新聞網》整理出快篩實名制要去哪裡買、要怎麼買等常見的6大問題供民眾參考。

一、快篩實名制什麼時候開賣？

快篩實名制今（28日）開賣，採身分證字號尾數單雙號分流，單數可在周一、三、五去健保特約藥局購買；雙數可在二、四、六去買；周日開放全民購買。

二、快篩實名制要去哪裡買呢？

全國4909家藥局與58個偏鄉地區的衛生所，民眾可至健保署、食藥署或藥師公會實名制快篩－販售地圖查詢。

三、快篩實名制一份要多少錢？

快篩實名制每份5劑共500元。

四、買快篩實名制要帶什麼嗎？

民眾要記得帶健保卡或居留證去買，但一張健保卡每輪只能限購一份。

五、哪些人應該使用家用快篩？

有症狀或是高風險者可快篩，另外曾經和確診者接觸或與確診者足跡重疊者，如果有症狀可直接去篩檢站或醫院PCR採檢，沒有症狀的人建議快篩。

六、哪些人可以去領公費快篩？

公費快篩必須經醫師評估才可發放，因此沒有當日掛號看診紀錄，或是沒有症狀的人，就不符合試劑發放資格。

（中時新聞網 何立雯）