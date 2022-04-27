醫療崩壞前兆？醫曬一圖揭急診室慘況

本土已連續12天破千例，民眾瘋搶快篩試劑，還有許多人前往醫院急診篩檢，醫療粉專《搶救急診室》表示，一間中小型醫院急診室在短短2個小時，擠滿排隊等著要篩檢的民眾，滿滿2排接診單引發網友熱烈討論，更有人說是「醫療崩壞前兆」。

《搶救急診室》昨（26）日分享一張照片指出，一家中小型醫院的急診醫師拍下2排密密麻麻的接診單，病患全都是在排隊等篩檢。從照片上來看，從晚間7時23分起到9時44分，短短2個小時，湧入至少44人要採檢。

圖文曝光後，引發網友熱議，「因為買不到快篩試劑」、「我去診所也不能快篩，醫師都跟我說快篩沒了，叫我自己在外面買自己篩」、「各國疫情爆發時都是這樣」、「第一線的醫護辛苦，本來就已經是過度工作的責任制，現在變成白色地獄」、「就說不要擠急診室了」、「醫療崩壞前兆」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，急診是留給急症需要就醫的，以新冠肺炎的病人來說，如果是沒有症狀，只是想知道自己有沒有染疫，應該利用社區篩檢站，若擔心自己有足跡重疊、接觸史或社交距離App顯示有超過15分鐘以上接觸，只要用家用快篩就可以，篩檢陽性再到各縣市的社區篩檢站去做PCR採檢。

羅一鈞說，使用家用快篩陽性時，不管有無症狀，建議到社區篩檢站，至於有嚴重症狀、警示症狀，才需要去急診，以免干擾真正需要用到急診資源的民眾，也能避免在急診空間與不同病患交叉感染。

台灣急診醫學日前公布篩檢指引。圖／翻攝自台灣急診醫學

一名中小型醫院的急診醫師拍下2排密密麻麻的接診單，大量的病患都是在排隊等著篩檢。圖／翻攝自《搶救急診室》

（中時新聞網 楊雅婷）