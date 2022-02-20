寒流發威!20日晚至21日清晨最冷 這天起回暖

中央氣象局持續發布低溫特報，今(20日)晚到明(21日)清晨最冷，台南以北、宜蘭、澎湖可能掉到10度以下低溫，周三(23日)之前，全台都是又濕又冷，周五(25日)後冷空氣減弱，水氣明顯減少，將逐漸回暖。氣象局也發布大雨特報，今晚到明天大台北、宜蘭、花蓮地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。

今晚至明天(21日)清晨，寒流及華南雲雨區東移影響，各地天氣仍非常寒冷，特別是今晚入夜後感受仍格外強烈，高雄以北、宜花及澎湖有局部10度以下低溫發生的機率，金、馬有局部6度以下低溫發生的機率，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些。

明天(21日)白天氣溫上升的幅度雖然較今天多，不過嘉義以北及宜蘭仍整天偏冷，高溫其他地方也頗有涼意，中部以北及東半部高溫15至18度，高屏19、20度；水氣方面，各地仍容易下雨，尤其北台灣降雨機率仍相當高，基隆北海岸及東北部也有大雨發生的機率；若溫度與水氣配合，北部2,000至2,500公尺以上山區及中南部3,000公尺以上高山有降雪或下霰的機率。

周二(22日)起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升；周二、周三(23日)華南雲雨區持續東移，北部及東北部地區持續有雨，中部、東部及東南部下雨時間縮短、但仍有短暫雨，而南部地區降雨較局部、短暫；周四(24日)降雨可望縮小至北部及東半部地區，中南部逐漸轉為多雲的天氣。

周五(25日)後冷空氣減弱，水氣明顯減少，將逐漸回暖，周五至下周日(25日至27日)僅北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

28日至3月2日各地早晚仍偏涼水氣減少，大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

（中時新聞網 尉遲佩玉 、中時、 黃世麒）