天冷小心爆血管!營養師激推8大護心飲食

強冷空氣南下，全台低溫拉警報，年長者與罹患心血管疾病的人要特別注意，因為溫差會使血管急速收縮，容易誘發心肌梗塞。營養師李婉萍提醒，除了定期規律的運動、避免吸菸和調適壓力之外，也要好好保護心臟和血管，並分享8種研究公認的「護心食物」，保護心血管。

▍莓果

草莓、藍莓等，因含有豐富的類黃酮素和花青素，被認為具有強大的抗病力，且可改善血液流量並預防斑塊的形成，進而對心臟有益。美國心臟病協會推薦的原因之一，是它可降低女性心臟病發作的風險；一份2013年的研究則指出，每週吃3份或更多份藍莓和草莓的女性，與每月吃少於3份的人相比，罹患心肌梗塞的風險降低34％。

▍300克深色綠葉蔬菜

菠菜、綠花椰菜、芥蘭、羽衣甘藍、地瓜葉等，含有豐富的抗氧化成分、維生素和礦物質，其中維生素B群中的葉酸能幫助降低體內同半胱胺酸（Homocysteine）的濃度。一項整合分析論文表明，補充葉酸可顯著降低心血管疾病患者中風的風險。

▍鮭魚

美國心臟病協會建議每週吃2次鮭魚，不但能提供蛋白質，也富含能使心臟更健康的omega-3脂肪酸。其他深海魚類同樣有護心效果，例如秋刀魚、鯖魚及土魠魚都是理想選項。

▍燕麥

燕麥是獲得膳食纖維的全穀物食物來源，既有助於消化系統的健康，其水溶性纖維「β-葡聚醣」能改善膽固醇、調節血糖，預防心臟病發作或中風。建議應盡可能選擇不含鈉、糖或防腐劑的完整燕麥片。

▍堅果

堅果所含有的脂肪屬於單元或多元不飽和脂肪，對改善膽固醇、預防心血管疾病有正面助益。最好選擇無鹽、原味的產品，且不宜過量攝取，每天一大湯匙（約杏仁果5顆、花生10顆、腰果5粒）即可。

▍原味優格

原味優格可以提供鈣、蛋白質和維生素D，一項發表於《美國高血壓雜誌》的研究顯示，攝取優格對患有高血壓的成年人而言，能降低心血管疾病風險，每週食用2次以上的受測者罹患重大冠心病或中風的風險降低約20％。

▍地瓜和地瓜葉

地瓜所含有的膳食纖維和鎂，對預防和控制糖尿病至關重要。有研究指出，從地瓜萃取出的物質Caiapo，可透過改善第2型糖尿病患者的胰島素敏感性來改善血糖。至於地瓜葉，則因為富含大量多酚類化合物，能抑制低密度脂蛋白（LDL）的氧化，進而降低罹患心血管疾病的機會。

▍黑巧克力

建議盡量選擇不含糖與飽和脂肪、加工程序較少、可可含量至少70％的黑巧克力，其中的白藜蘆醇和可可多酚（類黃酮），與心臟的健康相關。2020年一篇發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》期刊上的論文表示，每週至少吃一次巧克力的受測者，比起每週少於一次的人在罹患冠狀動脈疾病的風險性上降低8％。

不過李婉萍也提醒，即使是健康的「護心食物」，都應掌握「節制、適量」的原則，吃得多並不代表會獲得更多好處。唯有飲食種類越多樣化，獲得的營養成分才能更趨完整。

（ 中時新聞網 李珮妘）

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