突收600萬到帳通知！他首個念頭是「它」

突收600萬到帳通知！他爽到想秒離職 網見詭異4字曝下場

近期簡訊詐騙猖獗，主要內容大多圍繞在投資、理財等金融產品。最近有網友收到一封簡訊，指有1筆600萬保險到帳，通知當天晚上12點前領取，否則作廢，讓他十分驚喜，首個念頭詢問「我該馬上提離職嗎？」。底下網友察覺「自動作廢」明顯是詐騙，示警「到帳了還能作廢？」、「會叫你先開戶存個幾十萬」。

1名網友在PTT八卦板貼出一張簡訊截圖，圖中對方以某人壽業者的名義通知，提醒帳戶中有一筆600萬的醫療保險已到帳，「今天24:00前不領取自動作廢」，並給予業務員Line帳號，要他加入進行領取動作。

收到簡訊通知的原PO表示，「突然多出一筆600萬保險，要我趕快去領，我是不是要財富自由了？該馬上提離職了？」。

貼文曝光後，底下網友一看都到帳了還會「自動作廢」，誘騙用戶加帳號很明顯是詐騙，「詐騙」、「哪個低能會被騙？」、「我倒要看是哪間銀行敢給我自動作廢」、「看起來就是假的」、「這是笑話吧，到帳了還能作廢是當銀行塑膠?」、「看到不領取自動作廢」、「整天不是詐騙電話就是詐騙簡訊，詐騙島」、「最好不領作廢」、「會叫你先開戶存個幾十萬」。

另外也有不少網友打趣揶揄，「笑死，快領」、「恭喜，財富自由了」、「快點辭職了啦」、「財富自由，羨慕」、「辭呈先遞了，不要浪費時間」、「笑死，第一次看到這種」、「快，先辭職再說」、「可以跟老闆拍桌了」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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