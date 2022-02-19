國高中生「再睡半小時」的幸福 上班族頭疼

教育部15日宣布，未來將取消高中生的早自習，只要第一節課前到校就可以，中小學則會有部分採用此規定，預計最快今（2022）年9月起實施；對於高中生而言，這是一個相當幸福的消息，不過，卻有人點出新制上路的「後果」，尤其上班族將會感到非常頭痛！

讓學生自由運用時間 教長:早自習不得考試

教育部長潘文忠15日表示，其實當初討論要將國、高中到校時間延後到早上9點30分，不過無論是對學校作息或是家長處境，都會帶來重大挑戰。

因此在各方多次商討後得出共識，在自由運用時間的前提下，「早自習讓學生自由參與」，學生只要在8點10分的第一節課前到校即可，早到的學生可以自己決定要做什麼事。

潘文忠認為，對比全球各國，台灣學生上課時數偏多，部分學校甚至會將早自習及第八節輔導課用來考試，方便評量學生的學習成績，變相的逼迫學生必須參加，學習壓力也隨之攀升。

他進一步說明，未來學校早自習及第八節課不得用來考試，此外，每學期的朝會次數也得減少。

這項新規定預計3月初公布規範、最快9月實施，目前主要先以高中生為主，國中生則採部分實施，而國小生因為年紀較小影響家長照顧層面大，仍須詳細討論。

「再睡半小時」延後到校 北市4明星高中表態

成功高中校方認為，過去早自習非正式學習時間，倘若有考試，會讓晚到的學生在成績採計方面有不公平的疑慮。目前該校已搶先改成可8點10分到校即可。

北一女中校方表示，以前就已經不強制學生參加早自習，大部分學生仍會自主到校，自由運用學習時間。

師大附中則是規定，高中部學生週一、五可延後到校，未來相關細節仍待討論。

松山高中反到祭出參加朝會「4次抵愛校、8次銷警告」的獎勵措施，到校時間也調整為週一、五早上8點10分前到校，週二、三、四7點40分前到校。

「遲」來的幸福 但後果讓上班族想了頭好痛

對教育部新規定，全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城認為，讓學生自主學習是好事，可是後續的落實及衍伸出的問題沒那麼容易。

因為對家長、老師而言都會造成麻煩，尤其是同時擁有國中部、高中部的學校，管理上的負擔更是吃重。他認為新制實施後，對公立學校來說可能綁手綁腳，反而讓家長選擇管理比較嚴謹的私校。

那麼其他人是怎麼看的呢？一般人看到這項消息，多會回想到自己學生時代那段早起的時光，部分民眾認為，「睡飽一點比較好學習」、「晚點到學校，晚上才有力氣才藝班跟補習」、「這才是對的，明明8點才上課，學校都要學生7點到學校，真的很不合理」。

有其他人則點出這項「幸福」背後的隱憂，表示新政策上路後，交通恐怕會大受影響，「學生跟上班族出門時間重疊，塞車塞更慘」、「家長怎麼可能因為晚上學就晚上班」、「家長送孩子上學得也只能是一樣時間送去學校而已，家長怎麼可能為了晚上學就晚上班」。

（文章來源：今周刊、文：林依榕）

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