醫師兄弟檔月薪差12萬 竟是科系定生死

兄弟同樣都是醫師，薪水卻差了快3倍。一名男網友透露，自己指考選填醫學系，弟弟則是選了牙醫系，結果兩人如今畢業後的發展，卻與他當初所想的不同。他現在月薪大概8萬元，每天被操到爆，單月上班時數破200小時；反觀弟弟現在月薪已高達20萬，驚人落差引發網友討論，不少人表示不意外。

一名男網友表示，當年指考成績出爐以後，他選填了醫學系，弟弟則選了牙醫系，當時他還暗自驕傲，認為自己的分數比弟弟還要高，未來肯定也會比弟弟賺更多錢，不料，一切都不如他原先所預想的美好。

男網友指出，兩人如今都已經畢業了，但他還在苦命的住院醫師階段，每天被操到不行，上個月打開薪資條，薪水大約有8萬元，看起來好像很高，但他每個月的工時將近200小時，換算下來每小時工資僅400元，比他當年當家教還要低。

男網友也說，反觀弟弟牙醫系畢業後，現在月薪已默默來到20多萬，甚至準備入手一台雙B豪車，而他卻還在騎車上下班。而且說那麼多醫德、工作成就感都是屎，出社會以後錢才是一切好嗎？看著弟弟吃香喝辣的樣子，讓他超級後悔自己當初沒填牙醫系，也奉勸大家如果很在乎錢，有能力就快重考牙醫，再晚都值得啊！

貼文引發網友熱議，「牙醫眾所皆知真的頂，完全不意外啊」、「我認識的牙醫固定周休二日，受僱一個月就20萬以上」、「牙醫畢業一、兩年內，受僱月入30萬以上的很多，兩年後開業或資深受僱醫月入50萬以上，醫院主任或診所名醫恐更多」、「牙醫系最讓人稱羨的就是可以畢業即主治，去診所受僱」。

不過，也有網友質疑地說，身邊朋友夫婦是牙醫，對方都說自己沒有賺很多，感覺應該是出去診所工作才有這個薪水。「牙醫在醫院哪來的幾十萬薪水，PGY（畢業後一般醫學訓練）領4萬至5萬的大有人在」、「朋友牙醫畢業去醫院值班，也只有6萬的樣子，重點應該是去哪裡上班，而不是科系」。

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