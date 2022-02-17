虎年職缺「求供比」 寫三年新高

農曆年後領完年終獎金，為轉職高峰期。根據104人力銀行17日發布的虎年轉職調查報告，指出今年職缺「求供比」創下三年新高，平均每位求職者可分到2.02份工作，其中以建築營造及不動產業、住宿與餐飲服務業，以及批發／零售/傳直銷業等三大行業最缺工。

惟另一知名人力銀行1111今天同步發布2021年度薪資調查報告，指出國內上班族去年整體平均薪資為37213元，較2020年的37807元下滑1.57％，創下近五年來首度衰退。

推測薪資衰退的主要原因在於去年5～7月國內實施疫情三級警戒，使得部分產業被迫暫停營業或是門市商家低維運狀態，包括一般服務業、旅遊／休閒／運動業，和餐飲／住宿服務業等產業薪資皆呈現負成長。

根據104人力銀行今天發布的調查報告，目前在人力銀行登錄徵才的企業突破5萬家，創下史上新高。2月登錄的工作數87.2萬個，也同步創高。

對照求職者人數持平，使得虎年職缺的「求供比」創下三年新高，平均每位求職者可分到2.02份工作。其中求供比前三高的行業為建築營造及不動產業，平均每人可分到12.25份工作；其次是住宿及餐飲服務業，平均分到7.38份工作；第三是批發／零售／傳直銷業，每人分到7.28份工作。

104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受惠房市熱潮，以及疫後內需產業持續復甦，帶動相關產業釋出大量的人力需求。

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