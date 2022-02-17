雞蛋荒未解 鴨肉傳短缺 恐中秋節才回穩

蛋荒未解，再傳鴨肉也短缺！受進口原物料高漲以及去年疫情嚴峻下餐飲業歇業，基於成本與滯銷衝擊，農民自發性調節產量，但碰到今年疫情趨緩，消費力回溫，產能與需求一下跟不上，生產端表示，很可能中秋節左右供應量才可能回穩。

中華民國養鴨協會榮譽理事長林政德表示，去年受新冠疫情影響，許多餐飲業拉下鐵門歇業，市場銷售下降導致鴨肉滯銷，許多農民都自發性調節減產，如今消費力回升，如果要爆炸性恢復產量，哪來這麼多鴨可以上市？

中華民國養鴨協會理事長陳自成說明，不只去年疫情嚴峻時餐飲業面臨寒冬，加上飼料價格大漲，許多農民在中秋節後調節種鴨的淘汰；今年因為新冠疫情緩衝，外賣人口隨之增加，產量來不及跟上，因此造成鴨肉短缺的情況，肉鴨受禽流感疫情影響反而不大。

陳自成進一步指出，原物料如今漲價40％，後面商品肉漲幅更達50％，從蛋到小鴨要一個月，小鴨到肉鴨最起碼也要兩個半月，假如一天缺口10萬隻鴨，不可能一天就有10萬隻小鴨出來，一定是循序漸進的產出，以一般養殖75天可屠宰上市來算，鴨肉要正常供應很可能要到中秋節，農業畜產政策要很用心，不然之後會變成常態。

有餐飲業者表示，因為到貨鴨肉實在不足，相關料理也不得不漲價，但多次漲價讓不少客人也有抱怨，「相信國內很多店家都碰到相同的困難，只希望供應盡快回穩。」

有養鴨業者表示，所有農業政策的形成一定要產、官、學一同參與論述，學術研究和現場抽樣是不同的，農業政策一定要與時俱進來調整，要接地氣啦！結果業者意見往往沒有被納入，政府實在應該給業者一套說法。」

（中時 李柏澔）

延伸閱讀

天冷產蛋率難拉升 雞蛋荒估持續至清明節

1月CPI年增2.84％ 雞蛋漲幅18.38％

蛋荒！農委會砸億元助產雞蛋