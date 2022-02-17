醫生月薪30萬竟被狠虐 嘆這職業太強！

月薪30萬竟被狠虐 醫生嘆1職業太強了：被徹底海放

醫生在許多人眼中屬於「夢幻職業」，不僅薪資待遇可觀，社會地位也高，但有醫師發文勸世，指醫科並未如大家想像的那麼夢幻，當年高中班上46位學生，就有19位在矽谷，如今自己月薪約25萬到30萬，「同年的工程師，薪水、工時生活都徹底海放醫師」。

1名自稱外科V6（主治醫師第六年）的網友在Dcard發文，認為多數人對醫學有著不切實際的幻想，「我可以明確的跟你們說，以『差不多高中的學生』，讀電資絕對是比較好的選擇」。原PO坦言自己是醫學中「最魯」的，選到大科，但即便是內科、外科、兒科或是婦產科等，出來基本上都比工程師慘很多。

原PO以自己為例，當兵完先從pgy（住院醫師）開始，月薪8萬、周工時約80到90小時，有6年資歷後，月薪10萬，周工時也上升到110小時，除了特休都要進醫院，「基本上每天的生活，就是4點半至5點到醫院，半夜開完刀」。

原PO續指，因為預期將來薪資待遇會比原訓練醫學中心好很多，因此選擇到區域醫院升主治醫師，「我在醫學中心的同事，主治醫師前三年，基乎沒有人領超過15萬過」。

如今他V6，月值14天班，也就是說1個月裡面有14個晚上要在開刀房過夜，月薪約25萬到30萬，且沒有年終、沒有分紅。

原PO透露，當年高中班上的46名同學，就有19名選擇讀工程在矽谷。他感嘆，對內科、外科等大科醫師而言，基本上就是值班一輩子，靠值班賺錢，而同年的工程師，「薪水，工時生活都徹底屌打醫師，更別提35歲前，人生最精華的時間，醫師更是完全被工程師遠遠拋開」。

（中時新聞網 蔡宗倫）