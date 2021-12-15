華碩主管面試羞辱台大生？公司回應了

有台大資工系畢業生2019年到華碩AICS team應徵，感覺被主管羞辱，因此在12月8日把這段經驗貼在PTT科技板上，華碩AICS team於9日在臉書回應，「原 PO 在面試過程中感受不佳，我們深感抱歉」，而原PO於12月10日也在AICS team臉書下方公開回覆表示，他是台大資工系b03鄭格承，AICS team對於主管毫不提及，這種態度就讓其他求職的學弟妹自行參考了。

此事件起源於有一位台大資工系畢業的原PO，8日在PTT科技板貼文指出，他大學做的研究是很理論的演算法設計，是獵人頭公司找他去面試華碩AICS team。

但第四關的面試官真的讓他感受很差，到現在回想他還是覺得很怒。面試官一進來就問「你的理論比較厲害還是實作比較厲害？」台大生照實回答：「理論」；面試官就冷笑了一下說：「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」

台大生心想，「理論實作都強的早就被谷哥微軟挖走了」，但他還是禮貌地說「我理解我還有很多要學習的地方，如果有幸錄取還需要請…」正打算要說「請團隊的前輩多多指教」，面試官就打斷他，說開始正式的問題。

接下來面試官繼續冷笑說：「工程師寫什麼python，不會用c嗎？」「你的帳號也太長了！你有想過別人輸入不方便的問題嗎？」「你們資工系沒教整數幾位元嗎？」台大生最後問升遷和待遇，面試官說，「你不過是新人而已，確定現在就要問待遇？」

華碩AICS team對此回應，關於原 PO 在面試過程中感受不佳，深感抱歉，也謝謝原 PO 這部分的表達， 讓 AICS 了解如何能持續改善，進而優化與人才的互動流程。

而原PO的台大生留言，他是台大資工系b03鄭格承，華碩要怎麼檢討是他們自己的事，他一點也不在乎。但是這種公告文對於面試官毫不提及，甚至一度禁止留言、不給大家評論，這樣的態度就讓其他求職的學弟妹自行參考了。

文章來源：PTT

（中時新聞網 丁世傑）