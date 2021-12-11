今年最亮雷納德彗星 肉眼可見時間報你知

年底天象依然精彩，台北市立天文館表示，今年初新發現的雷納德彗星已經運行到肉眼可觀察的位置，亮度達4等，是今年最亮的彗星，且下次要再見到它可能要等8萬年之後。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，編號C/2021 A1的雷納德彗星（Leonard）是在1月3日被發現的新彗星，現在已經運行到最接近地球和太陽的位置，亮度可望升高到4等左右，接近肉眼可見的程度，是今年最亮的一顆彗星。

天文館指出，雷納德彗星將在12日以大約3490萬公里的距離通過近地點，這將會是它最亮的時候，亮度可達4等左右，屬於肉眼可見範圍。不過因為這時彗星與太陽的角距離很小，較難以觀賞，且雷納德彗星是亮度瀰散的星體，所以實際觀看時會比預測亮度暗一些。

國立中央大學鹿林天文台研究員林忠義告訴中央社記者，考量光害等，建議民眾以雙筒望遠鏡觀測較清楚，觀測時可注意彗核周圍彗髮。

天文館建議，民眾可以把握在12日至14日的前、後數日，於光害較少、地平線無遮蔽的郊區，以雙筒望遠鏡輔助搜尋觀賞。若在12日之前，就在清晨約5時、日出前朝東方低空看；14日之後就在晚間約6時、日落後朝西方低空看。

對於有興趣拍攝彗星的民眾，天文館表示，可以使用8公分以上口徑的望遠鏡，視相機及望遠鏡的性能，將相機的曝光時間控制在一分鐘左右，就可以見到雷納德彗星的彗髮及髮尾。（拍攝撇步這裡看）

天文館表示，自1935年以來，大約只有50顆彗星亮度達到4等，平均來說每2年左右才有機會看見一顆如雷納德彗星這麼亮的彗星，且雷納德彗星將在明年1月3日通過近日點後逐漸遠離，大約8萬年後才有機會再看見它。