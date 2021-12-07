大量套領小額發票 2022年起不予兌獎

套領發票者要當心了！財政部賦稅署7日修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，自2022年1月1日起，只要是不合常規交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，財政部將不予兌獎。

若套領發票者是已領取獎金者，財政部也會請國稅局發函追回其獎金。

至於取得大量統一發票數量、小額統一發票金額及中獎發票張數之認定基準，財政部表示不會公開。

但據了解，所謂小額可能為10元以下，至於大量定義則依照國稅局內部標準，有可能為上千張到上萬張發票情況。

財政部也舉例，如果是單一消費者在兩個月內取得小額發票共5萬張，每張消費金額為1～7元，當期中獎發票超過400張，顯然非通常合理情形，只要無正當理由，國稅局將追回這些獎金。

但如果是200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，只要確實有團購事實等正當理由，國稅局不會追回獎金。

賦稅署表示，統一發票給獎目的在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜商家逃漏稅捐，但有少數不肖人士刻意取巧冒領中獎獎金，不僅與統一發票給獎目的不合，更影響一般消費者中獎權益。

為遏止不法，財政部現行已有相關防弊機制，並運用大數據資料庫包括從營業人稅籍端、統一發票開立申報端及異常兌獎人資料等，在發票領獎前、領獎中及領獎後層層把關。財政部近年查獲多起重大不法冒領、詐領獎金案件，並配合檢調偵辦，包括審計部提出的案件，都是運用該機制查獲。

賦稅署呼籲，投機取巧冒詐領獎金是不合法行為，為維護一般民眾正常消費兌獎權益，財政部各地區國稅局將持續加強查核不當套取或冒領、詐領統一發票中獎獎金案件。

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