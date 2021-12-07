台糖民生商品 明年元宵節前不漲價

近期民生物資出現調漲，台糖今天表示，為使民眾安心過新年元旦及農曆春節，台糖蜜鄰便利超市「平價專區」將延續至明年元宵節，且所有台糖民生用商品也不會調價。

台糖今天發布新聞稿表示，台糖長年配合政府穩定物價政策，儘管原料成本上揚，沙拉油、砂糖及肉品等民生用品零售價也未曾調漲，3公升小包裝沙拉油維持每瓶新台幣169元，小包裝砂糖每公斤36元不變，並經常在市場物價波動之際，推出「平價專區」提供民眾物美價廉的好選擇。

台糖指出，旗下20家蜜鄰便利超市11月12日起即率市場之先，於各商店入口顯著位置設「平價專區」，提供多樣平價民生用品供民眾選購，這項服務確定將持續至明年2月15日元宵節當天，並會隨季節調整部分品項，以滿足民眾民生採購需求。

此外，明年元宵節前，台糖所有民生商品包含罐頭、沖調飲品、水餃、包子、火鍋餃、咖啡、捲心酥，以及小包裝冷凍豬肉等年節圍爐常備應景商品都不會調漲，陪伴民眾過好年。

台糖表示，安心豚豬肉無論提供給機關、學校團膳的大包裝生鮮豬肉，以及民生用小包裝肉品及肉酥、貢丸或香腸等加工肉製品，末端價格都維持不變，就連台糖的生技保健商品也會維持原價至明年元宵節。台糖強調，會持續關注民生，響應政府物價穩定政策。

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