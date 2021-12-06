人潮炸北車！民眾為百元禮券搶打疫苗

疫情指揮中心為拚疫苗打氣，昨（5）日起至12月9日，在台北車站西側迴廊設置接種站，提供莫德納疫苗，並贈送全聯百元面額禮券。一名網友表示，不少人為了100元禮券，到台北車站搶打疫苗，排隊人潮繞過一圈又一圈，照片曝光後，網友也大酸「不說我以為這是春節返鄉人潮」。

原PO今（6）日於臉書社團《爆廢公社》指出，經過台北車站時發現大批人潮，了解情況後才知道，原來全部都是要等待打莫德納送全聯100元禮券，人多到看不到排隊盡頭，令他忍不住說嘲諷，「本來害怕打疫苗會有副作用，沒想到一張禮券就能破除所有恐懼，這招不錯，打疫苗送禮券真香，覆蓋率衝起來」。

圖文曝光後，不少網友看到照片也驚呆，「有禮券就沒副作用」、「人性啊」、「副作用在100元禮券面前直接消失」、「不說我以為這是春節返鄉人潮」、「為了100元，大群聚是什麼概念？」、「才100元就排成這樣？」、「之前莫德納搶成那樣，真為那些人感到不值」、「去醫療院所、診所打都有椅子，且速戰速決，送100元禮券能買什麼？」

網路上也有人透露，「我也在排隊隊伍裡面，排了2小時還沒輪到」、「本來想和老公到台北車站打疫苗，看到人潮就直接放棄了」、「我還不知道要排多久，看這個人潮，可能要排到天荒地老」。

（中時新聞網 楊雅婷）