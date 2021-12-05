賣場打疫苗!遠百、家樂福、全聯陸續開打

配合中央疫情規範，大賣場成為新冠疫苗施打站，包括遠百、家樂福、全聯等均爭相公布施打站，且於周末假日陸續開打；遠百、全聯、家樂福為鼓勵民眾施打，來店禮也不手軟，從禮券、健康餐點到水果都有，成了帶動人潮新招。

家樂福除了率先在上個月配合高雄市衛生局開放店點提供5,000人施打外，自4日起即於台南分店開打，5日陸續有宜蘭店、斗六店、屏東店等共計四家分店開放施打，預計本周起包括新北、台中、南投、花蓮等預計有超過20家分店成為施打站，像是宜蘭站就有提供前100位送健康餐盒。

遠百5日即於遠百花蓮店啟動施打新冠疫苗機制，緊接著板橋大遠百亦將於8日開站；遠百指出，花蓮配合花蓮縣衛生局5日下午在館內設置疫苗接種站，民眾可以施打莫德納疫苗或流感疫苗，施打完成還可獲水果和衛生紙等贈品，吸引數百位民眾前來施打。

全聯是中央指揮中心點名的開放施打站，預計6日起在新北板橋大觀門市開站施打，除提供休息區外，並準備健康禮包括礦泉水、麵包等，讓民眾可充分休息觀察施打疫苗後的狀況；全聯表示，今年預計約有140到150間門市會配合設置COVID-19疫苗施打點，挑選門市以腹地大可供民眾休息為主，並隨機提供健康禮，施打人員以衛生局醫護人員為主。