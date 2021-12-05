24場所人員 明年元旦起完整接種才可上工

指揮中心今天宣布，明年1月1日起，強化教育部、經濟部、勞動部、衛福部業管24個場所人員皆應完整接種COVID-19疫苗，呼籲儘速於今年12月17日前完整接種疫苗2劑，嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午表示，考量國內已持續提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種量能，為積極防範國際疫情嚴峻及新型變異株威脅，降低社區傳播風險，自111年1月1日起，教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管的部分場所（域）防疫指引將強化疫苗接種規範。

據指揮中心公布資料，將強化疫苗接種規範場所，包含教育部業管的高級中等以下學校及幼兒園、兒童課後照顧服務中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高級中等以下學校表演藝術類團隊。

經濟部業管的錄影節目帶播映場所、電子遊戲場營業場所、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊及麻將休閒館營業場所、大型餐宴及婚宴場所、美容美體業、會議及展覽場館，及歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所。

勞動部業管的職業訓練場所；衛生福利部業管的托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、社區型衛生福利機構、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業。

莊人祥表示，自111年1月1日起，上述場所（域）所有工作人員及從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

莊人祥說，若人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，應於解除隔離滿3個月後，儘速完整疫苗接種。

莊人祥補充說明，若人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，於首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。

莊人祥強調，為確保相關場所（域）人員自111年1月1日起能符合上開規範，相關場所（域）鼓勵未完整COVID-19疫苗接種工作人員及從業人員，儘速於110年12月17日前完整接種疫苗2劑。未來各相關部會也將加強查核，業者須限期改善。