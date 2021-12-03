統一發票千萬幸運兒 有18位尚未領獎

財政部賦稅署表示，2021年9-10月期有13位幸運兒中1千萬元特別獎，若加上2021年7-8月期仍在領獎期限（2022年1月5日）內尚未兌領的5張特別獎中獎發票，合計有18個千萬元幸運兒。

2021年9-10月期統一發票特別獎中獎號碼已於11月25日開出，1千萬元特別獎號碼為「14872301」；200萬元特獎中獎號碼為「37250799」，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」，另增開一組六獎中獎號碼為「916」，領獎期間為2021年12月6日至2022年3月7日。

其中，有位幸運兒在屏東市勝利路金玉堂購買8元的螢光筆，其發票就中了1千萬元，另兩張200萬元發票，則為桃園購買29元自動鉛筆及彰化花96元買3支中性筆，堪稱是神來一筆。

為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出1千萬元特別獎中獎號碼1組，截至2021年7-8月期累計64期，可兌領千萬特別獎發票共有845張，已兌領617張，等於創造了617位千萬富翁。

賦稅署指出，9-10月期發票有2張雲端發票中1千萬元特別獎，中獎人若於開獎前完成載具歸戶，即可透過統一發票兌獎APP領獎，不但可節省4萬元印花稅，亦可減少於疫情期間外出染疫風險。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具索取的雲端發票，並在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎，但考量安全性，晚上11時到隔日上午9時只能選擇兌換等值商品或儲值金，其他時間可兌領現金。

為提升民眾索取雲端發票意願，財政部自2021年1、2月期起加碼雲端發票專屬獎項，100萬元雲端發票專屬獎增加到30組、2千元雲端發票專屬獎增加到1.6萬組。

而2021年3、4月期起，500元雲端發票專屬獎也增加到100萬組；另還有2021下半年起增開800元雲端發票專屬獎10萬組。財政部指出，2021年合計共增加200萬6,090組雲端發票獎項，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6,030組，獎額高達6.42億元。

財政部表示，雲端發票使用率已超過四成，今年各區國稅局也持續輔導營業人加入電子發票行列，同時也以雲端發票專屬獎鼓勵消費者養成載具儲存發票習慣，預期2022年雲端發票使用率可觸及45％。