補水一次猛灌沒用 醫揭5喝水知識

水分攝取對於身體很重要，人可以一天不吃東西，但絕不能一天不喝水，而且充足水分能使新陳代謝順利進行，也能讓腎臟將廢物排出體內，家庭醫學會專科醫師陳韋螢在臉書粉專分享5件關於喝水的事情，讓民眾知道水到底怎麼喝才正確。

陳韋螢醫師提到，人體除了流汗、排尿會流失水分，呼吸及皮膚表面蒸散也會喪失水分，而人一天究竟要喝進多少水呢？飲水量粗估為體重（公斤）乘以30至35毫升。以60公斤的人為例，一天的飲水量約1800至2100毫升，若有在運動或勞力工作者，依此公式再另外加1至2杯水。

再者，現代人經常有喝水量不足的問題，有些人為了達到一日飲水量，會在休息時間喝進大量的水，但其實這樣對身體並無效果，因為短時間內攝取大量水分，身體根本無法吸收，甚至還可能造成身體不適，最好的做法就是分段小口的喝，身體才能有效吸收及運用。

若感覺到口渴時，就代表身體已經缺水，陳韋螢醫師指出，有些靜態工作者一整天沒喝水，但也未出現口渴的感覺，並不代表身體不需要水分，等到出現口渴感時，體內其實已缺水一陣子了。她進一步解釋，人體缺乏水分時會釋放訊息給腦部下視丘，下視丘的口渴中樞被刺激後，會引發口渴及想喝水的感覺，這就代表身體已處於相對缺水的狀態。

有些人擔心自己水喝的不夠，但又不知道如何判斷，陳韋螢醫師則表示，其實排尿顏色是最好的依據，發現自己一整天很少排尿，而且尿液顏色很黃，就代表需增加飲水量。另外，有腎臟病、心臟衰竭或肝硬化等慢性病患者，身體排除水分的能力與健康者不同，若攝取過多水分，導致身體無法排出時，恐會造成水腫問題，多餘體液堆積會使心肺狀態惡化，因此增加飲水量前務必先詢問醫師。

（中時新聞網 鄭玉如）

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