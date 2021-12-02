阿羅哈後再1家 日統客運傳明年2/4收攤

國道客運在台鐵、高鐵競爭下逐漸式微，這2年又遇到新冠肺炎疫情重擊，繼阿羅哈客運昨日傳出即將收攤，今日再有消息指日統客運擬在明年2月4日結束營運。日統證實，有發文給交通部公路總局表達訴求，但未把話說死。

去年1月爆發新冠肺炎疫情後，國道客運運量明顯下滑，根據交通部統計，國道客運載客單月約1,000萬人次，去年下滑至7、800萬人次，今年5月本土疫情大爆發時，當月運量剩480萬人次，6月更只剩149萬人次，今年無論運量或是業者收入，比起去年幾乎是腰斬。

日統客運為地方型客運業者，主要經營雲林與嘉義地區，當地高齡人口多，業者得自行吸收優惠票的成本，還要面對高鐵通車後的市場競爭，營運相當艱困，從2017年開始，連續3年都曾放話要結束營運，最後都在公路總局勸說及協助下收回。

日統客運董事長林義風表示，日統從1996年2月4日開始營運，購買的都是高成本歐系車，但多年來自行吸收優惠票的衝擊很大，又得不到政策支持，日前已發文給公路總局嘉義區監理所，不排除選在明年2月4日、營運滿26年收掉所有路線。

嘉義區監理所所長黃萬益說，日統客運目前有台北到斗六、北港、四湖、民雄4條路線，它對雲林地區長期有貢獻，相信不會輕易喊停。而近年公總也給予日統輔導，例如透過平面接駁集中旅客，再從西螺一起發車北上，節省營運成本。（中時 陳祐誠）

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