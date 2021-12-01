迪士尼頻道停播 有線電視申請這頻道替補

迪士尼頻道日前宣布明年元旦起在有線電視停播。NCC表示，凱擘12系統申請以尼克兒童頻道（Nickelodeon）替補，中嘉旗下12系統以及獨立系統大台中、三大、澎湖共3系統，則申請送件以小尼克頻道（Nick Jr.）替補。

迪士尼公司今年8月底在台灣官方臉書粉絲專頁宣布，評估業務及營運後決定，來台26年的迪士尼頻道將在2022年1月1日在台灣終止營運，將透過Disney+為台灣消費者提供兒童節目。外界關注後續替補頻道。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員受訪表示，迪士尼頻道原本多數落在系統的22或23頻位，最近陸續收到系統業者送件替補，凱擘旗下12系統以尼克兒童頻道替補，另外，中嘉旗下12系統以及獨立系統大台中、三大、澎湖共3系統，則是以小尼克頻道替補。

根據網站資料，尼克兒童頻道跟小尼克頻道都是由台北影業所代理，尼克兒童頻道瞄準6到14歲兒童，真人影集為英文發音中文字幕，卡通節目為中文發音無字幕；小尼克頻道則以2到6歲兒童為目標觀眾，提供24小時富有教育性的動畫節目，所有動畫節目都以中文發音，全頻道節目皆為普遍級。

根據法規，系統如果要換上新頻道，要先送出營運計畫變更，NCC會先發函地方政府詢問意見並審核，審核通過後業者還要螢幕跑馬5天告知觀眾，才會完成整個流程。

台灣寬頻通訊（TBC）旗下5個系統日前則以Baby TV申請遞補迪士尼頻道，Baby TV是為嬰幼兒製作的電視頻道。

延伸閱讀

迪士尼頻道成時代眼淚 以後只有Disney+

林之晨引進Disney+ 衝刺內容產業

Disney+登台 資費戰開打

Disney+獨家聯手台灣大、凱擘