男子爽中頭獎這樣做！女兒超感謝

中頭獎後最想做甚麼？每個人都有不同想法，有網友分享，她的父親花20元中第一特獎後翻轉人生，原本可以在三重買透天厝，只為了一個原因，毅然決然在鄉下蓋一棟可以讓一家人住在一起的房子，反而身為女兒的她超級感謝，溫馨故事曝光後，也讓眾人感動。

文史工作者張哲生在臉書轉述，一名女網友M.L.分享她父親於民國67年（1978年）花20元買一張愛國獎券，竟中了第一特獎100萬元，獎金扣除稅金20萬元後，母親告訴她，當年這筆獎金足以在新北市三重區買三間中古透天厝，不過父親野心不大，只想回鄉下蓋一棟可以讓一家人住在一起的房子，然後扶養孩子們長大。

只因為父親相信小孩在鄉下長大會比較快樂，因此捨棄在新北買房，43年後她依然很感謝父親當年的決定，除了一家人終於能夠擁有屬於自己的房子，不再租屋外，也讓她擁有愉快的童年和美滿的家庭生活。

張哲生並回顧愛國獎券的歷史指出，愛國獎券於1950年4月開始發行，第1期發行時每張定價15元，由於定價過高，市場反應並不熱烈，政府於是調降定價為5元，最高獎金為新台幣20萬元，當時足以在台北市鬧區購置房屋一棟，因此吸引許多民眾購買。

貼文曝光後，讓眾人感動，瞬間吸引超過萬人按讚，網友紛紛回應「好有遠見！鄉下長大的孩子比較快樂，佩服這位父親的眼光和行動力」、「好有智慧的爸爸」、「好珍貴」、「很棒的故事」、「感動」；不過也有網友笑回「野心不大的後果，就是小孩沒辦法當包租公」、「那時去買信義區的田(農地)，現在就…」。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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