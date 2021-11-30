創造不一樣的人生 男放棄台大改念警大

大學究竟要選校還是選系，是不少準大學生的疑問。一名網友表示，認識的學長放棄台大中文系，跑去讀警察大學，令他十分不解，「分數可以上台大，讀警大真的比較好？」貼文曝光鄉民一面倒大讚「學長太聰明」。

原PO日前於PTT八卦板指出，之前去補習班上課，認識一名學長，對方學測分數申請台大中文系錄取後，居然放棄跑去讀警大，「放棄台大文組去讀警大不可惜嗎？」他認為分數可以上台大中文系卻念警大，「將來不會後悔嗎？讀警大真的比台大文組好？有八卦嗎？」

疑問曝光後，不少鄉民也紛紛回應，「哇！學長賺爛了」、「恭喜學長迎向美好人生」、「學長太聰明了」、「學長眼光放得好遠」、「當然是警大好，台大中文的薪水未必比較高」、「與其台大文組畢業出來拚國考，警大直接勝利啊」、「台大中文系畢業真的不能幹嘛」、「警大畢業月薪5至8萬，台大中文畢業考上國考，薪水也沒超過這數字」、「警大出來直接當警官」、「警大出來官職就6.5萬起跳了」。

不過留言中也有人持反意見，「台大資源多到不可思議，未來的路只要你有心成就是遠超警大」、「朋友就是台大中文，現在在外商公司，年薪高達300萬以上」、「事在人為啦！只要有心，都可以創造不一樣的人生」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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