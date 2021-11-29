台大期中考爆集體作弊 教授上課神回曝

台大作弊班級今上課 教授神回：同學間要有愛與包容

一名台灣大學女學生26日在論壇《Dcard》爆料，某系所學生期中考集體作弊，結果作弊的同學竟留言「別把事情鬧大」，甚至表示願意給100萬以下的封口費，引發軒然大波，爆料女學生也將文章內容刪除。今天原PO更新貼文，表示今天上課教授表明因事情鬧大了，所以整件事將交由校方處理，下次有事不要鬧這麼大，「要有愛與包容」。

爆料的女同學今（29）中午更新爆料貼文，表示上午教授在課堂中說，因為作弊事件鬧太大了，所以會由校方處理，接著向在座的學生喊話，下次有事去他辦公室找他講就好，「不要鬧這麼大」，更說「同學間要有愛與包容」，而之前放話要把作弊學生一個個揪出來的助教，今天也沒再說什麼。

事件最新進展曝光，有不少台大生留言質疑，「結果今天課堂上助教根本沒有講話，之前留言那個助教是不是假的」、「感覺整個事件變得好和諧，教授不追究但是給學校處理？然後今天助教也沒表示什麼」、「助教為何寧可在網路留言，也不寄信給同學們通知後續處理辦法」；但也有人回應「之前留言的那個助教不是反串，因為他在個人臉書有發文，但剛看他也刪文了」。

學生集體作弊風波持續擴大，台大稍早則表示，全案已在調查中，若有最新進展將對外說明。

（中時新聞網 楊雅婷）

台大期中考爆集體作弊 女大生求封口願給百萬 助教怒：全抓出來

台灣大學近日傳出某系所學生在期中考時集體作弊，事後遭同學在網路踢爆，結果作弊的同學竟留言「別把事情鬧大」，甚至表示願意給「100萬以下」的遮口費，沒想到事情未因此平息，反而愈鬧愈大，貼文還引來助教回應「作弊還那麼囂張的學生，我一定一個個抓出來」。

一名台大女大生26日在網路論壇《Dcard》匿名爆料，指校內某系所的學生，集體在期中考作弊，貼文隨即引發熱烈討論，但文章內容目前已移除，只剩下同學間的激烈討論，貼文更意外釣出作弊的多位同學留言，有的人求饒說「拜託不要說，給妳多少錢我都願意」、「抱歉不要講，我怕了，不能被我爸媽知道」、「原PO妳好，我知道錯了」；但也有人嗆「嘴砲！用說的誰都會，賭妳不敢說，到時候知道誰是抓耙仔，有妳好看」、「請妳刪除文章，同學這樣當的嗎？我大概猜得到妳是誰，就不要哪天我抓到妳的把柄」。

留言中有一名自稱是作弊的女大生，留下長串的留言說，對於作弊的行為很抱歉，希望原PO不要將事情鬧大，「若被父母知道，我會完蛋」，更向原PO喊話周一相約在學校自習區見面，好讓她親自解釋整件事情的原委，只求不要揭露作弊事件，「妳說吧！妳要什麼我都可以給妳，錢或是成績、推甄信等等，只要100萬以下，妳敢開口，我就敢給，希望妳不要鬧大」。

不過，事件並未因此平息，反愈燒愈大，甚至引發該系所助教關注，並留言表明，周一會在課堂上統一宣布如何處理這件事，該查的紀錄都會查，考卷批改後就會確定哪些人是作弊的，因為有幾題是明顯沒有標準答案，可以寫到數字跟單位完全一模一樣，或是其他答案可以寫到每個字完全相同，「不抓也難，對於這種作弊還這麼囂張的學生，我一定一個個抓出來」。

針對台大爆發集體作弊的爭議，《中時新聞網》致電台大，校方表示會進一步了解網路言論是否屬實，若經查證屬實，將會依學校規定處理。

（中時新聞網 楊雅婷）