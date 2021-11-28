染Omicron大多40歲以下 醫曝3大指標症狀

新型冠狀病毒又出現新變異株Omicron，目前歐洲已有多個國家遭到攻破。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，南非已有88例確診Omicron變異株，經過觀察發現，感染者以輕症表現為主，症狀為肌肉痠痛、疲憊及輕微咳嗽，常見的失去嗅味覺並非病徵之一。

黃軒今（28）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，南非目前已有88例Omicron確診病例，後續還有990位疑似病例，經南非醫療協會初步判斷，感染Omicron變異株，皆以輕微症狀為主。

黃軒根據南非專家的說法表示，Omicron主要症狀有3種，包括肌肉痠痛、疲憊及輕微咳嗽，目前確診的病例中，並沒有病患失去嗅味覺，再加上是輕症，因此重症入院的人很少，年齡大多是40歲以下的年輕人，由於南非第二劑疫苗接種完成率只有24.1%，所以確診的人大多沒有打疫苗，「但以上收到的消息，仍須更多研究報告證實」。

黃軒說，Omicron變異株是高傳染性的病毒，與Delta變異株相比更毒、更多突變的地方，更容易傳播，不過他也說，Omicron變異株是否有辦法取代Delta變異株，還是需要觀察一下，「畢竟之前大家講得很恐怖的Ｍu變異株，也一下子又被Delta變異株蓋過去了」，因此Omicron變異株後續發展仍值得關注。

（中時新聞網 楊雅婷）