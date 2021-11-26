手搖杯撐不住！清心福全宣布12/1漲價

在國際原物料價格與心福全喊漲物流成本不斷攀升下，台灣各大產業與食品業者相繼調整價格，今日（26日）台灣手搖飲龍頭清心福全也不得不忍痛宣布，自12月1日起將有部分飲品調漲。

「近期物料短缺，連帶影響包材價格也不斷飆漲。」清心福全執行長趙啟宏無奈表示，像是椰果減產問題、蘆薈、珍珠等物料受到國際供應鏈瓶頸問題推高海運成本，連帶影響罐裝、紙價等包材成本飆升，「原本期盼熬過這波疫情，情況應該會緩解，同時安撫店家再咬牙忍耐一下，但一波波原物料調漲衝擊，環環相扣，大家都早已承受不住這波成本壓力。」在不願調降品質，寧可缺貨也要提供好的產品情況下，只得忍痛宣布漲價事宜，保護消費者食的安全，向來是清心福全的負責任與堅持。

趙啟宏表示，目前全台分店針對部分品項，平均漲幅約為10%左右，其中消費者最愛點的單品，如：梅子綠茶、蜂蜜綠茶、珍珠奶茶、優多綠茶，平均漲幅約5%至8%不等，在微幅調漲同時，有別於其他業者作法，清心福全更針對今年原料成本稍降的數項商品進行調降售價，如：太妃鴛鴦奶茶降幅達7%左右，讓民眾在一陣喊漲的刺耳寒風中，能獲得溫暖的小確幸，也持續將新鮮、高品質的手搖飲提供給大眾。