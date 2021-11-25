統一發票7-8月千萬大獎 還有5位得主未領

9、10月期統一發票將於下午1時30分開獎，財政部提醒，至今7、8月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票仍各有多達5張及7張未領，有一張花新台幣1元買購物袋就中獎，提醒得主快來兌領。

9、10月期統一發票即將於今天下午1時30分開獎，又有更多對中千萬獎金或小確幸機會降臨，在此之前，財政部提醒，還在兌領期限內的7、8月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，目前還各有5張及7張未領，記得趕在明年1月5日前完成兌領。

未領的特別獎（1000萬）發票共5張，消費金額都在百元以內就中獎。金額最小的一張開在統一超商台中市南屯區鑫大立門市，只花28元御飯糰發票就中千萬，且消費時還享受了85折折扣優惠，相當幸運；消費金額次低中獎發票，由全家永和教室店開出，也僅花47元買蘋果西打。

其餘3張千萬中獎發票，一張開在台中市北屯區后庄路上「喫茶小舖」，花50元買百香茉綠，一張開在全聯高雄明仁店，花64元買一罐無糖綠並加買購物袋而中獎，另一張開在全國加油站的竹北交流道站，花100元加油就中大獎。

特獎（200萬元）未領中獎發票則多達7張，其中一張才花1元買購物袋財神爺就降臨，是由西班牙連鎖服飾品牌Bershka台中中友店開出，另有一張15元Foodpanda外送費中獎發票也未領。

其餘5張未領發票，消費金額介於215元至1000元間，包含蝦皮購物開出的215元透明玻璃保護貼發票，全聯泰山文程門市開出的500元食品、飲品發票，小北百貨台中旅順店開出的708元用品發票，萊爾富平鎮平圳店開出的768元台灣啤酒發票，以及台灣中油順天站開出的1000元柴油發票。