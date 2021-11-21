22日起氣溫驟降 最冷時段曝光

中央氣象局表示，未來一周天氣將有3段式變化，周一周二明顯變冷、氣溫溜滑梯，冷空氣強度恐達大陸冷氣團等級，預估最冷時間點可能在周一晚至周二，北台灣最低溫下探13度，至周三、周四才緩慢小幅回溫，但周五預計又有一波涼空氣南下台灣。

明天(22日)，鋒面過境、伴隨冷雨，各地都會感受到氣溫明顯下滑，可能是今年入秋以來最有感之冬意，北部、東半部、中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周二(23日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，清晨中部以北、東北部最低溫下探至13到15度，南部、東部及東南部低溫16、17度左右，沿海空曠地區或近山區平地可能還會更低一些；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，晚上開始水氣有逐漸減少的趨勢。

周三(24日)東北季風或大陸冷氣團減弱，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四(25日)各地水氣有增加的趨勢，除了各地雲量增多外，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨；氣溫上，白天氣溫稍回升，北部、東北部高溫約22至24度，其他地方大多落在25至27度之間，清晨各地感受仍涼，夜晚至清晨各地約20、21度左右。

周五至下周日(26日至28日)東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴。29日至12月1日，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

（中時新聞網 尉遲佩玉、中時、趙雙傑）

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