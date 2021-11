讓人目瞪口呆 梅根洛杉磯街頭這樣做

遠離英國王室返美後,40歲的梅根作風更加自由大膽,她和身為電視主持人的閨密艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)規劃了一場街頭惡作劇。當天她不但在洛杉磯街頭拿起奶瓶猛吸奶,還扭腰擺臀,唱起貓咪歌,令現場攤販看得目瞪口呆。

據《每日郵報》(Daily Mail)19日報導,梅根在艾倫狄珍妮絲的脫口秀上意外現身,先分享了她和哈利王子,還有兩歲的兒子亞契及5個月大女兒莉莉貝(Lilibet)的幸福生活。接著她走上街頭,照著和艾倫狄珍妮絲的約定,聽從隱藏耳機裡接到的指令,一一完成對方的要求,好作弄現場攤販。

事先製作班底告訴攤販,薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)梅根要逛逛他們的攤位,但希望和平常人一樣,不希望受到特殊待遇。接著梅根先到水晶攤位前,而63歲的艾倫狄珍妮絲則把握這次機會,要她把水晶拿到頭上開始呻吟。

隨後她走向賣各式辣醬的攤位,聽主持人的要求跳上跳下,並不斷問攤販,「你們有甚麼?你們有甚麼?你們有甚麼?」當梅根看完桌上陳列的辣醬後,告訴一頭霧水的攤販,「讓媽咪嚐嚐」,接著說,「我的老公愛辣醬」。

當她拿到沾滿辣醬的薯片時,艾倫狄珍妮絲又要她像花栗鼠般大聲咀嚼,接著告訴攤販「不夠辣!讓我嚐些真正夠辣的東西,媽咪想要點火辣的」。在梅根不斷堅持,要最辣的辣醬後,攤販又拿出另一片沾滿辣醬的薯片,而她一口吞下後,開始瘋狂搧臉說,「天哪、天哪,天哪!」

接著她大聲說,「媽咪需要喝點牛奶」,隨後從皮包裡掏出奶瓶,就猛吸起來,只見攤販訝異不已,無法掩飾對她的行為滿心困惑。當她走到第三個賣點心的攤販時說,「媽咪能試吃一下嗎?」隨後她又像花栗鼠般,啃食起餅乾。她囫圇吞棗地吃完後,問對方願不願意聽笑話,緊接著說,「為什麼大象要把象鼻伸進餅乾罐裡?」

就在對方等著聽這笑話的梗時,梅根卻一陣沉默,接著大笑說:「有趣吧,很有趣喲。」正當女攤販一臉困惑時,她拿出貓耳朵頭飾,告訴對方,她逗樂孩子的方式。

而她戴上頭飾後,就手舞足蹈,大唱起貓咪歌來。最後隨著艾倫狄珍妮絲出現,她們才揭開謎底,讓現場攤販鬆了口氣。梅根說,她會這麼做,是為了要擺脫英國王室極端保守的形象。

文章來源:’Mommy wants some heat… My boo loves hot sauce!’ Meghan Markle swigs milk from a baby bottle, sings a ‘mew mew’ kitten song, and dances to ‘hot hot hot’ in front of stunned street vendors for toe-curling on-the-street prank with Ellen

(中時新聞網 楊幼蘭)