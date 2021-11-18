境外移入+3例 無新增死亡

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增3例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自波蘭(案16615)、德國(案16616)及印尼(案16617)入境，入境日介於今(2021)年11月3日至11月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,270,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,252,832例排除)，其中16,506例確診，分別為1,862例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

完成混打意願登記民眾 19日限時預約混打mRNA疫苗

中央流行疫情指揮中心18日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ，以下簡稱預約平臺）第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上[即2003年12月31日(含)前出生]且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」，並於11月19日上午10時至下午4時開放預約；預定於11月20日至11月21日施打。

指揮中心說明，上述符合預約資格者於11月19日上午10時開放預約起，即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。

指揮中心強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

指揮中心另提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

第十批採購莫德納疫苗115萬下午抵台

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，第十批採購Moderna疫苗115.038萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場。本批效期至2022年1月24日。

指揮中心表示，我國今年採購之Moderna疫苗已全數到貨，共計609.168萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑、第九批11月12日122.61萬劑，以及本批115.038萬劑。抵臺疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。