印度神童點名1產業、3大國恐陷危機

月偏食（又被稱為紅色月亮、血月）將於明晚登場，印度神童阿南德昨發布最新預言說，這次的月偏食持續時間為580年來最長，且落在金牛座，恐導致房地產業受衝擊，此外，全球地緣政治也可能出狀況，大陸與印度關係緊張，美中關係也可能受到影響。

阿南德昨在YouTube上的新影片中表示，今年11月19日將出現580年以來持續時間最長的「月偏食」，對人們的經濟與生活產生重大影響。這次的月偏食落在金牛座，由於金牛座是與土地相關的星座，因此房地產業恐受衝擊。他也提到，房地產相關企業若繼續用傳統思維做事，肯定會受巨大影響，但若能重新整頓則有機會度過危機。

阿南德指出，除了房地產之外，在2022年底前，也就是未來的10個多月，畜牧業、動物健康和網絡安全也都會受到影響。

阿南德透露，這次的星相與1961至1962年的時候非常相似，全球的地緣政治也可能出狀況，其中包括大陸與印度的關係緊張，預計到明年的3至4月地緣政治衝突將是高峰，而美中關係也會受影響。不過，印度經濟雖會受創，但長期來說卻是「吉兆」。

阿南德也說，月偏食也可能影響到月亮星座是「金牛座」和「天蠍座」的人，這些人近期可能運勢不佳、須特別小心。並建議大家可透過祈禱或冥想來改善。

另阿南德也補充說，直到明年4月前可能會出現豪雨，甚至可能導致洪水爆發，大家務必要特別注意。

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文章來源：What may happen after November 19? Effects of the Longest eclipse in 580 yrs – Abhigya Anand

（中時新聞網 何立雯）