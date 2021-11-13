台北某診所出包 23人AZ第二劑打成莫德納

台北市衛生局接獲通報，北市某診所在11月12日原定要幫23人接種AZ疫苗第二劑，卻誤接種莫德納疫苗事件。北市衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所疏失，已暫停該診所疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

衛生局說明，該診所11月12日共20位民眾透過COVID-19 公費疫苗預約平台預約第2劑AZ疫苗接種，另3位登記殘劑接種，該日下午3點診所人員取出疫苗，未落實三讀五對，誤拿到莫德納疫苗，導致當日23位民眾原本該接種AZ疫苗卻打成莫德納，診所至當日看診結束後，盤點藥物時，始發現AZ疫苗未減少，即通報衛生局。

衛生局表示，該診所11月10至12日施打AZ疫苗，預計13至17日接種莫德納疫苗，因12日下午領回預計13及15日施打之莫德納疫苗4瓶，12日下午準備接種疫苗時，未落實三讀五對，造成異常事件發生。

北市衛生局專門委員歐佳齡指出，昨天是診所施打AZ疫苗的最後一天，今天開始診所將改為施打莫德納，該診所昨天卻誤把先領回的莫德納疫苗，施打在民眾身上，目前僅1位民眾有痠痛的情形，其他22人並無身體不適。

此外，歐佳玲指出，已將原本在該診所預約第14期疫苗的民眾轉介至其他醫療院所，而該診所的預約量並不大，今天原定施打人數約為20人，截至17日止，原本有預約的人數約為200多人，都已轉介。

新冠肺炎公費疫苗預約平臺第14期於該診所預約之民眾，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所接種疫苗，不影響民眾接種疫苗之權益。北市衛生局呼籲各醫療院所接種疫苗前務必三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，確保民眾接種疫苗安全。民眾如有相關疑問，可撥打臺北市防疫專線(02)2375-3782詢問。（ 中時 游念育 、 黃子明）

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