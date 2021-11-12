今新增境外移入10人 無本土個案

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增10例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自烏克蘭(案16577)、印尼(4例，案16578、16582-16584)、緬甸(案16579)、印度(案16580)、美國(案16581)、菲律賓(案16585)及柬埔寨(案16586)入境，入境日介於今(2021)年10月28日至11月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,173,901例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,156,168例排除)，其中16,475例確診，分別為1,831例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。 2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台積電等3企業及民間團體捐贈第12批BNT抵台

中央流行疫情指揮中心12日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第十二批BNT疫苗92.66萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨953.61萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑，以及本批92.66萬劑。本批疫苗效期至2022年3月9日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

Moderna疫苗將抵台 效期到明年5月

中央流行疫情指揮中心12日表示，第九批採購Moderna疫苗122.61萬劑，已於臺北時間11月12日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定當日晚間抵達桃園國際機場。本批效期至2022年5月8日。

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有494.13萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑，以及本批122.61萬劑。抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。