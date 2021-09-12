國外年薪160萬→回台月薪剩44K！他分享親身經歷勸世「年薪百萬也要及早理財」

每個人都期待自己的薪水能愈高愈好，如此一來，吃飯、購物、花錢都不用錙銖必較；不過，請想像一下，從年薪破百萬到月薪僅4萬的生活會有多截然不同？



有網友就親身分享自己的心路歷程，感嘆「年薪百萬也要懂的及早理財」，文章曝光立即引發熱烈討論。

日前有一名網友在社群平台「Dcard」上以「從年收百萬年薪到月入四萬的生活」為題道盡自己的心聲，原PO表示自己自從當完兵後就在國外工作，1年賺130萬左右，「重點是包吃包住，而且不用繳稅」，也坦言因為自已在工廠上班，位置很偏僻什麼都沒有，所以也沒花什麼錢。

甚至回台探親時，出去吃東西也沒在看價格，除了精品，基本想買什麼就買什麼，「iPhone一年換1隻，對家人也大手筆，買掃地機器人、Dyson吸塵器、手機給爸媽」，後來薪資每年調漲，最高年薪達到160萬元。

不過，到了28歲之後，他發現自己都在國外根本沒辦法交女友，加上看不太到家人，所以決定回台灣工作，由於自己有國外工作資歷，很快就找到工作，只不過薪資只有4萬4而已。原PO感嘆「真的體會到什麼是由奢入儉難」。

相較於過去的高年薪，現在的薪水讓他出門不敢隨意搭計程車，吃東西要看價格，手機更是不敢輕易換，東西壞了想辦法自己修，印象最深刻的是「我手機以前都給別人貼膜，現在自己蝦皮買，自己DIY貼」，坦言那段時間真的很痛苦「要算錢過生活哪叫生活」。

「我第一次領低於百萬的薪水，只有領61萬」，薪水落差相當大的緣故，原PO在前半年一度撐不下去想再去國外工作，所幸他最終年薪又破百，這回才讓他開始真正算帳理財，不敢隨意亂花錢，他感謝這一年的經歷，儘管因為升職讓薪水調升到快6萬，他仍是把多餘的錢拿去投資。

原PO以過來人的身份奉勸大家，「年薪百萬也要懂得及早理財，若是我之前懂理財，及早創造被動收入，就算我剛回來台灣工作，領四萬四，也還是有一點股息股利可以支撐，不至於那麼慘。」並透露自己是在海運業工作。

貼文一出立即引發熱議，許多人紛紛表示「很厲害了，你的最低點或許是別人夢寐以求的終點」、「4萬4，一般工作其實也不容易到這個數字」、「船員回陸地，真的就是領上班族薪水，除非有其他第二專長。但原PO靠升職加薪很厲害」、「很棒，真正的富有不在於賺多少，而在於留下多少」。

（文章來源：今周刊、文：翁申霖）

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