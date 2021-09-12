璨樹颱風雨彈狂炸 台北SOGO、新光三越都沒開

受到第14號颱風璨樹及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布宜花、恆春半島豪雨特報，有局部大雨或豪雨，以及北北基、桃園、台中、高雄、台東大雨特報，有局部大雨發生的機率，其中台東縣已有豪雨發生，注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

「璨樹」颱風沿著東半部近海北上至台灣北部海面，北部及東北部地區的風雨增強。圖／翻攝自氣象局

氣象局表示，今天清晨７時「璨樹」颱風中心位於花蓮的東南東方約80公里之海面上，隨著「璨樹」颱風沿著東半部近海北上至台灣北部海面過程，北部及東北部地區的風雨增強，其他地區也有局部短暫的降雨，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，沿海低涯地區請注意局部積淹水。

氣象局表示，預計明天（13日）清晨颱風逐漸遠離；氣溫方面，各地高溫約30至32度。

（中時新聞網 莊楚雯）

新光三越7分店、SOGO百貨4分店12日暫停營業

璨樹颱風侵台，北北基宣布12日停班停課，新光三越、SOGO、美麗華都表示，考量顧客及員工安全，12日暫停營業一天。

因應璨樹颱風來襲，SOGO表示，考量台北各店員工、專櫃人員安全，12日SOGO忠孝、復興、敦化及天母4家分店停止上班；中壢、新竹、高雄店正常營業。

新光三越表示，受璨樹颱風影響，顧及顧客及員工安全，新光三越台北7家分店12日將暫停營業一天，其餘各分店正常營業；若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

美麗華表示，12日暫停營業一天，摩天輪與旋轉木馬同樣不營業。

（中央社）

因璨樹颱風來襲，微風宣布，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山5館，9月12日全天暫停營業。

（中時 郭家崴）