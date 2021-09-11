璨樹颱風襲台 912停班停課一覽

中央氣象局指出，受到璨樹颱風影響，明天各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，東北部地區及北部山區並有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，13日中南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

象局簡任技正伍婉華表示，目前璨樹的強度已再減弱，但台灣已籠罩在暴風圈內，尤其是綠島及蘭嶼的民眾要特別小心，陣風將上看14級，恆春半島、花蓮及新北市的風力也達9至10級，明天清晨至中午風力也很大。

各縣市停班停課情況：

《北部地區》

【基隆市】停止上班、停止上課

【台北市】停止上班、停止上課

【新北市】停止上班、停止上課

【桃園市】照常上班、照常上課

【新竹市】照常上班、照常上課

【新竹縣】照常上班、照常上課

《東部地區》

【宜蘭縣】尚未宣布

【花蓮縣】停止上班、停止上課

【台東縣】停止上班、停止上課

《中部地區》

【苗栗縣】照常上班、照常上課

【台中市】照常上班、照常上課

【彰化縣】照常上班、照常上課

【雲林縣】照常上班、照常上課。

【南投縣】照常上班、照常上課

《南部地區》

【嘉義市】照常上班、照常上課。

【嘉義縣】照常上班、照常上課。

【台南市】照常上班、照常上課。

【高雄市】六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區等停班停課1天，其餘各行政區均正常上班上課

【屏東縣】尚未宣布

《外島地區》

【澎湖縣】尚未宣布

【連江縣】尚未宣布

【金門縣】尚未宣布

以上資訊以【行政院人事行政總處】為準