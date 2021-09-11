璨樹颱風往北走 對東南端、南端陸地開始影響

交通部中央氣象局下午5時40分舉行14號颱風璨樹記者會，氣象局表示，目前暴風圈正在影響台灣東南端和南端的陸地，隨著颱風逐漸往北移動，各地的影響會更明顯，迎風面、東半部地區的風雨是越晚越大，預估在基隆的海岸地區，東半部地區，恆春半島會出現大雨或局部性的豪雨，且今天晚上到明天清晨之間，雨會開始向山脈以及西部地方擴展，持續增大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，受到颱風影響，綠島、蘭嶼、東半部地區和恆春半島的風雨正逐漸增大中，傍晚五點的時候，颱風璨樹已經來到鵝鑾鼻東南方大約110公里的海面上，預估往北的方向，從東方海面北上。氣象局預估，未來在北上的過程中，強度可能再減弱一些些，但在影響的時間之內，仍然是一個比較強的中度颱風，風雨結構扎實，所以颱風中心行經的地方特別注意，尤其是綠島、蘭嶼的朋友，現在到晚上這段時間要特別小心。

在降雨方面，伍婉華指出，目前實際的降雨，從清晨到目前為止，在基隆北海岸地區，東半部地區、恆春半島出現陣雨，但下午以後，隨著颱風環流一波波靠近，現在花蓮、台東、蘭嶼這些都有出現比較強的瞬時強降雨，累積到目前為止最多的雨量在台東的157毫米。。

從雷達回波上來看未來氣象，伍婉華表示，從下午到現在，隨著颱風逐漸北上，環流一波一波帶來比較強的對流雲系，就帶來瞬間的強降雨。過去幾個小時，蘭嶼有出現每小時70毫米的降雨，花蓮、台東、恆春也有出現約30、40毫米的降雨，且隨著颱風逐漸靠近，預估這樣子降雨的時間就會越來越長，而且瞬間強降雨出現的密度也會越來越高。

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