台北飯店餐廳復業 掀五星級BUFFET大戰

防疫警戒降至二級，餐廳有條件開放內用，凱達、台北花園、遠東香格里拉、寒舍艾美等北市觀光 飯店重啟館內Buffet自助餐廳營運，為吸引客人回流，4家飯店分別祭出用餐 享折扣、送餐券、優惠放大等好康強力促銷。

而外食市場逐漸升溫，外帶外送餐飲業績被稀釋而衰退，台北晶華酒店「柏麗廳」、喜來登飯店「十二廚」及君悅酒店「凱菲屋」等觀光飯店三大自助餐廳，在觀望一段時日後亦決定將自9月中旬起陸續回歸重啟營運，台北五星級觀光飯店的Buffet自助餐大戰亦將於9月中旬正式開打。

自助餐廳為觀光飯店「餐飲金雞母」，惟三級警戒、禁止內用後， 各飯店自助餐廳與其它餐廳全部停擺；在警戒降級、餐廳有條件開放 內用後，因自助餐廳量體大，食材與人事成本高，且客人對「自助取餐」猶有顧忌，觀光飯店不敢第一時間恢復內用，如今觀光飯店「無法再忍」，決定採專人分菜、送餐，或改為套餐型式供餐重啟營運， 期能為餐飲營運增溫。

台北遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Cafe」 已重新營運 ，每週五、六、日恢復正常營運，提供午餐、下午茶、晚餐以及晚晚餐。各取餐檯增設透明隔板，取餐改由廚師服務減少接觸，為吸客回流 、用餐即送「餐飲75折券」與「香格里拉美食集85折券」，「餐飲7 5折券」10月底前於館內各餐廳用餐時可享75折優惠。「香格里拉美 食集85折券」則年底前可在飯店一樓敦南側的外帶餐車精選商品85折 。

台北遠東香格里拉遠東Cafe 自助餐廳每桌皆提供酒精消毒液、拋棄式手套以及防疫隔板，並保持桌與桌間的社交距離。（圖／台北遠東香格里拉飯店）

展現防疫新風貌的遠東Cafe，十二大主題餐檯皆加裝透明防疫隔板，每個餐檯都由一組主廚團隊負責，嚴選優質食材新鮮現做，仍可欣賞到主廚們在開放式廚房展演廚藝，不減自助餐用餐食趣。同時並規劃每區的取餐防疫動線，饕客還是能像平常一樣戴上口罩至各餐檯自由取餐，由廚師們協助盛盤，以減少接觸公用取餐餐具，進入餐廳需實聯制、測量體溫與消毒雙手，每桌皆提供酒精消毒液、拋棄式手套以及防疫隔板，並保持桌與桌間的社交距離，讓饕客安心享美食。

寒舍艾美酒店「探索廚房」回歸市場，推出許多海陸美饌以廣招徠。（圖／寒舍艾美酒店）

寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」重啟營運，取餐檯改為「現點 現做」，配合共餐不共食防疫政策，每份料理皆為單人份餐點，並由 專人送餐。9月30日前，為集客並消化去年旅展票券凡持「2020年IT F國際旅展餐券」紙本、電子及ibon票券前往消費，皆可以票券券面 價值之1.2倍折抵消費金額。

寒舍艾美酒店「探索廚房」回歸市場營運後，貼心將自助餐檯全面改為「現點現做」，賓客持桌號牌至餐檯選餐後，再由師傅新鮮現做完成。接著，以「專人送餐」服務，將餐檯中所有的熱食、冷食、甜點及水果等，皆由服務人員將美味送至賓客的座位上，讓賓客輕鬆享安心無接觸的餐飲體驗，更可大啖剛起鍋的鮮美佳餚。配合共餐不共食的防疫政策，每份料理皆為「單人份餐點」，份量與外觀皆精巧，不僅可口更增添用餐雅興。

為撫慰久未蒞臨「探索廚房」的饕客味蕾，餐廳廚藝團隊再回市場推出奢豪海陸美饌吸各，如「現煎美國安格斯黑牛」、「爐烤美國戰斧牛排」、「炭烤美國無骨牛小排」、「焗烤波士頓龍蝦」、「炭烤綜合海鮮盤」、「加拿大雪蟹腳」與「綜合握壽司等多道佳餚，展演色香味俱足的美好饗宴。夢幻甜點則有現做熱甜品、甜點拼盤、冰涼甜湯三大類可選擇，其中，「莓果法式煎薄餅」、「巧克力可頌鬆餅」、「橙酒舒芙蕾」、「楊枝甘露」、「玫瑰荔枝檸檬愛玉」皆為不可錯過的精緻甜點。

台北花園大酒店自助餐廳「饗聚廚房」恢復營運，午、晚餐與假日 下午茶每位優惠價599元+10％，用餐再加贈桌邊現切爐烤牛排一份。 饗聚廚房以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等數十款多國美饌，正式回歸自助餐服務，由服務人員在各區協助夾菜、控管取餐人流量，維護用餐品質與衛生安全。

台北凱達大飯店「百宴」自助餐廳配合防疫，採「套餐吃到飽」形態恢復營運。（圖／ 台北凱達大飯店）

台北凱達大飯店「百宴」自助餐廳配合防疫，採「套餐吃到飽」，套 餐採專人服務送餐，西式套餐料理每道現點現做，不論沙拉、湯品、 甜點及主菜皆可盡情享用、無限續點。持餐券客人可直接使用外，中 正區、萬華區里民再享85折優惠，外帶百宴精緻套餐每套另享8折。