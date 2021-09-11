颱風璨樹逼近 東部漸受影響、西部白天炎熱

交通部中央氣象局上午8時40分舉行14號颱風璨樹記者會，氣象局表示，颱風璨樹即將影響東南端陸地，目前颱風已經來到鵝鑾鼻南南東方大約210公里的海面上，預估往北的方向，從東方近海北上，已發布海上警報區域擴大到巴士海峽及台灣附近所有的海面；陸上警報區域則是花東地區，以及南投雲林以南的地區。

氣象局簡任技正伍婉華表示，我們預估這樣的情況之下，目前還是個強烈颱風。但是從昨天夜裡今天清晨到現在強度一直在減弱，預估颱風在北上的過程中，強度還會再減弱一些。但是縱使減弱，也提醒大家，颱風在經過我們東邊海面的時候仍然是一個比較強的中度颱風影響我們，而且颱風的結構非常紮實，所以颱風中心所經過的地方要特別留意，尤其像綠島、蘭嶼地區要特別小心，預估綠島、蘭嶼在中午過後漸漸地風雨就會越來越大。

伍婉華指出，在颱風的環流影響之下，中南部地區、恆春半島還有桃園、大台北地區，以及馬祖、金門地區會出現強陣風，提醒今天要的朋友外出要特別小心。

至於降雨情況，伍婉華說，從雷達回波上，可以看到颱風的外圍環流已經一波一波，從清晨開始影響，其實就今天白天天氣來說，受到中央山脈的影響，東邊和西邊兩邊天氣型態是完全不一樣。

西邊的陸地來說，南部、中部、北部還有澎湖、金門、馬祖，大部分地區的時間是可以看到陽光的，甚至沒有下雨的時候，溫度炎熱，甚至中午前後，金門還有桃竹兩地方，這三個地方有機會出現36度或是更高的氣溫，其它西半部的地方在不下雨的時候，一樣是悶熱的，所以提醒在任何朋友請教適時補充水分。

東半部地區到恆春半島則是因為受到颱風外圍環流一波波的靠近，所以清晨到目前為止，從基隆北海岸、東半部地區到恆春半島都斷斷續續下著雨，但隨著時間入夜，基隆北海岸地區、東半部地區、恆春半島越晚雨勢會越大，而且會出現局部性的大雨或豪雨，甚至今天深夜到明天清晨。這些與會越過山脈，會往西半部的陸地移動，也就是從今天晚上下半天以後，一直到星期天，甚至星期一的清晨，就是雨勢集中的時候。

（工商時報 邱琮皓）

強颱璨樹逼近台灣 慎防強風豪雨

中央氣象局今晨（11日）6時15分針對強颱璨樹續發海上陸上颱風警報，提醒花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東及高雄應嚴加戒備並防強風豪雨，海上方面，台灣海峽南部、台灣東南部海面、台灣東北部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

氣象局表示，11日上午6時颱風中心位置在北緯20.0度，東經122.0度，即在鵝鑾鼻的南南東方約240公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（約每小時245公里），相當於17級風以上，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局指出，根據最新氣象資料顯示，第14號颱風中心過去3小時強度略為減弱，目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東及高雄將構成威脅。

氣象局提醒璨樹颱風因接近及地形影響，臺灣東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、桃園以北(含大臺北地區)及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，沿海作業及活動請特別注意安全。 颱風外圍環流沉降影響，今日桃園、新竹地區及金門有局部36度以上高溫發生的機率。受低壓帶環流、太平洋高壓及臺灣地形影響，颱風路徑仍有不確定性。

週日（12日）第14號颱風及其外圍環流影響，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，北部、東北部、東部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，下半天起颱風逐漸遠離，水氣減少，各地雨勢也將逐漸趨緩。

延伸閱讀

強颱璨樹最新路徑曝 周六補班放颱風假？