手機太方便！逾9成下班還要待命 變相加班

五一勞動節將至，職場環境備受關注。yes123求職網公布最新調查指出，職場「行動化」、「數位化」帶來的影響，就是讓更多上班族必須使用手機辦公，此次調查顯示，超過92％的上班族曾在下班後或放假時繼續透過手機處理公務，平均每月多花12.5小時「變相加班」，還有68.2％的上班族手機狀態是「24小時開機待命」。

yes123調查並顯示，若將月收入除以上班族「自認」每月實際投入工作的總時數，換算下來平均「時薪」約166.7元；其中，自評「工作報酬率」低於基本工資「時薪160元」者，合計佔57.5％，代表這群人處於「窮忙窘境」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，窮忙又「變相」無酬加班的導火線，主要來自網路時代下的產物：智慧型手機整合通訊軟體、社群、電郵系統，讓上司們隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求處理公務，結果導致惡性循環的「24小時責任制」。

楊宗斌指出，職場「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是「爆肝風險」，因此提醒老闆與主管們，想在下屬下班、休假時傳訊或去電，應該更加謹慎為之，除了留意員工的身心狀況，也該更尊重同仁們的私人時間、空間。

他也建議，特別在防疫期間，興起「居家辦公」風潮時，資方更應明確區分勞方的上下班時間，避免模糊生活和工作之間的界線。

上述調查由yes123求職網於2021年4月7日到4月20日以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,266份，其中，男性佔646份，女性佔620份。

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