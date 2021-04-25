華航7機師確診 指揮中心：打疫苗優先

華航一周內有七名貨機機師確診新冠肺炎，且感染源均待釐清。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，華航明白事情重要性，決定將檢驗與施打疫苗列為主要目標，派飛則排在第二位。也就是說，若因施打疫苗而導致機組人員不足時，不排除停飛可能。

至於機組人員檢疫規定，陳時中認為，現行三天居檢完畢採陰後才可派飛規定依然可行，惟仍將針對華航貨機機師染疫事件進行檢討，再確認是否需要加強管理作為。

華航機師已有七人確診，外界關注機組人員施打疫苗進度，陳時中表示，有要求華航提前施打疫苗時間，華航也重新安排班表，會將疫苗接種列為優先事項。25日指揮中心和華航召開會議，華航明白此事重要性，因施打疫苗需要停止派飛，或屆時有些檢驗情況，他們也不排除因此停飛，但不會全面停飛，有些排不上機組人員時，就會停飛，會以檢驗跟施打疫苗為主要目標，派飛排在第二位。

不過，陳時中不認為華航事件是部桃院內感染的翻版，他說，不同機隊機組員沒有混飛情況，也尚無看到機隊內的群聚。他點出和部桃三個不同之處，包括發生處所不同，不同業別，感染病毒株也不同，一個是美國加州變異株、華航則是英國變異株。他說，華航事件的感染源不清楚，機組員多是2、3人的群體，大規模團體接觸時間比較短，接觸者相對多為健康的人；是否有可能串起關聯性，正在釐清中，希望把傳播鏈弄清楚。

陳時中提到，目前確診機師分別執飛747、A350、350機型，其中A350與350為同一機隊，不同機隊不會混飛，也尚未看到機隊內有群聚感染情形。

陳時中說，自4月24日起，已啟動華航飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至24日核酸已採檢261人，其中一人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，一名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。