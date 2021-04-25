台中人30年來的夢想！台中捷運綠線通車

興建長達13年的台中捷運綠線，25日正式通車！總統蔡英文25日親自出席台中捷運綠線通車典禮，首先感謝所有參與中捷綠線興建、營運的夥伴，讓台中發展進入捷運時代，並強調，未來台中捷運綠線延伸到大坑和彰化，還有台中捷運藍線的興建，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，來支持台中捷運發展。

蔡總統認為，台灣是一個共同體，能夠克服各種挑戰，是因為團結一致，期許中央地方同心協力，一起為城市發展，帶來更多契機。

台中市長盧秀燕表示，台中捷運綠線，蓋了13年，真的蓋太久了，曾因為工程遙遙無期，害得市民朋友差一點沒有信心，但她當初承諾市民，一定要讓台中捷運綠線完工通車。她常說，開不了工，要開工，像台中市大智路打通；完不了工，要完工，就像台中捷運綠線通車，我們做到了。

盧秀燕透露，她身上制服，是台中捷運基層同仁的制度，為了表示與同仁站在一起，做最後通車奮鬥，她已穿了好幾個月，並誓言穿到捷運綠線正式通車，才會換下，從26日起，她正式換下捷運制服，但不會卸下重擔。

盧秀燕認為，台中捷運通車，這不是結束，而是兩個使命的開始。第一使命是，台中捷運未來會好好的安全營運，以乘客為最大考量。雖然興建過程中，這麼艱難，發生這麼多的波折，但過去一個月試營運當中，搭乘人數超過200萬人次，顯見台中民眾對捷運綠線的信心和熱烈支持。

第二使命，台中市是全國第二大城市，光靠一條捷運是不夠的，我們一定要做捷運路網，目前已制定捷運大台中計畫，而捷運大台中路網，這個月剛獲得交通部的核定。

盧秀燕強調，台中捷運綠線正式通車，象徵台灣中部發展的新紀元，台中捷運給予民眾越舒適、更快速的交通體驗，也可節能減碳，和減少交通阻塞，更可帶動經濟與區域的均衡發展。

包括總統蔡英文、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲、行政院副院長沈榮津、前總統馬英九、立法院副院長蔡其昌、前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌、交通部次長陳彥伯，立法委員江啟臣、楊瓊瓔、何欣純、張廖萬堅、莊競程、黃國書、高虹安，及陳柏惟等貴賓，共同進行台中捷運綠線啟動儀式。

蔡總統說，台中捷運是台中人30年來的夢想，今天很高興跟各位一起見證綠線的通車，台中終於有了捷運，這是許多市民的心聲，經過多年的等待，現在台中的發展，進入捷運時代。

蔡總統特別感謝所有參與工程的工作夥伴，因為大家的努力，實現了市民的夢想，也謝謝現在所有在崗位上的中捷同仁，「接下來的營運，就要靠各位了。」

蔡總統指出，台中捷運從規劃到施工，經過前市長胡志強、林佳龍、及現任市長盧秀燕三位的付出。這次綠線通車，中央也投注了相當的預算支持。這個經驗再一次證明，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好。

蔡總統強調，台灣是一個共同體，我們能夠克服各種挑戰，是因為團結一致，中央地方可以合作，不同城市之間，也願意互相幫忙。

蔡總統表示，中央和地方要合作的事情很多，尤其在台中，我們今天見證了台中捷運綠線開始營運，確實來得即時。此時此刻，就如同行政院副院長沈榮津剛才所說，台灣經濟將再一次的蓄勢待發，而台中將扮演很關鍵的角色。

台中捷運綠線的通車，將會讓台中未來的發展，更有希望。她也有信心，大家會齊心合作、相互理解，讓中台灣發展會更繁榮、更長遠。