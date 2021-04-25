布農族重要祭典登場 花蓮卓溪鄉射耳祭25槍聲緬懷先人

「射耳祭｣是台灣原住民族—布農族最重要的祭儀活動，每年四至五月間舉行。「對外」象徵射獵敵首，「對內」象徵團結友愛，結合信仰、社會、教育、經濟和政治等功能，並在祭儀中展現布農族傳統服飾與音樂特色，是與阿美族豐年祭齊名的難得文化祭典。

卓溪鄉大分事件百周年紀念暨射耳祭儀活動今(24)日登場，選在卓溪國小運動場舉行，藉由射耳祭讓各村相互觀摩，老中青共同參與傳承，並由25位獵人鳴槍，紀念大分事件托西佑慘案中殉難的23位族人，以及對布農族文化貢獻良多的卓溪已故鄉民林淵源及陳宗正。

鳴槍儀式中悼念的林淵源在玉山國家公園服務長達25年，曾協助多名學者的人文、生態研究，其中對臺灣黑熊野外調查研究貢獻良多；最後一聲槍響則是遙祭陳宗正，他協助花蓮文化局的「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，重建、修復佳心舊社布農族石板屋地景。

卓溪鄉鄉長呂必賢指出，射耳祭是布農族整年度最盛大的祭典，布農語為Manahtainga。傳統射耳祭中成年男性族人必須在祭典前先上山打獵，把獵物耳朵割下掛在祭場木架或樹枝上，讓全村男孩子輪流用弓箭射。未成年的孩童由父執輩教導學習射擊，藉此傳承狩獵技巧，期勉他們也能跟父兄一樣成為優秀的獵人。

花蓮縣長徐榛蔚到場致詞表示，原住民族群是台灣重要的珍寶，需要部落耆老將傳統文化傳承下去，部落青年延續與發揚光大。她看見回到部落參與重要慶典的青年逐年增加，相當感動。盼望更多民眾對部落文化產生興趣，尤其花蓮有許多部落小旅行，能讓來自他鄉的旅客們體驗原住民生活，進而愛上花蓮這一片樂土。

活動中各村族人展現布農族歌謠與傳統祭儀，下午的傳統技能競賽有背籃負重、鋸木比賽，今年還加入打陀螺項目，現場氣氛熱鬧有趣。布農族的祭典大多具有排他性，但射耳祭允許異社群的人參與，在卓溪鄉落地生根的世豐電力也派員前往同賀。

永崴投控(3712-TW)旗下世豐電力計畫在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪及其支流，分別設置第一電廠 (18.1MW)與第二電廠(19MW)，總裝置容量達37.1MW，每年可發電約2億度綠電，落成後將成為台灣民間最大的水力電廠，預計每年可減少109,755噸二氧化碳排放量，相當於種植914萬顆樹，在永續經營的理念下，與卓溪鄉融為一體。