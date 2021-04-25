26日起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元

台灣中油公司自明（26）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.0元。

台灣中油表示，本週受利比亞原油產出受阻、美元指數跌至過去6週新低等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.34美元，較前週63.38美元上漲0.96美元，新臺幣兌美元匯率升值0.267元，國內油價依公式計算漲幅為0.45%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元，應調未調之0.2元及0.8元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。