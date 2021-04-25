輝瑞、BNT疫苗到手 台灣估可獲COVAX分配50萬劑

台灣也將有輝瑞／BNT疫苗！根據衛福部疾管署近期公告新冠疫苗冷鏈倉儲採購需求，我將採購攝氏負70度冷鏈技術50萬劑，由於僅有輝瑞／BNT疫苗需要在零下70度的保存條件，因此估算，我國應可從COVAX配貨50萬劑量，不過指揮中心強調，數量暫時未定。

我國自COVAX平台共購買476萬劑疫苗，目前AZ疫苗已經到貨19.9萬劑。由於我國花了較多的金額，可獲得選擇疫苗的權利，因此目前選擇品牌包含AZ、輝瑞／BNT與賽諾菲。

根據招標公告，倉儲溫度包含-70℃±10℃(約50萬劑)、-20℃±5℃(約100萬劑)及2至8℃(約270萬劑)，第一項的保存條件應是指輝瑞／BNT疫苗，-20℃±5℃則是莫德納的保存條件，至於2至8℃(約270萬劑)則是AZ疫苗。

從公告招標的攝氏負70度冷鏈技術50萬劑，應是為了從COVAX購得的輝瑞／BNT疫苗而準備。

指揮中心今天上午則表示「COVID-19疫苗1408.3萬劑倉儲物流與配送」採購案，包含COVID-19 AstraZeneca(AZ)廠牌疫苗988.3萬劑(倉儲溫度2-8℃)及COVAX平台供應420萬劑(倉儲溫度包含-70℃±10℃、-20℃±5℃及2至8℃)之國際運輸及國內配送等採購作業，以利疫苗運送保管過程符合原廠冷鏈與國內藥品實施優良運銷規範（GDP）等相關規範，確保疫苗品質及接種效益。

指揮中心表示，由於COVAX平台之候選疫苗種類多，現階段尚無法獲知實際供應廠牌及數量，然為利廠商投標時評估所需冷鏈設備及投標金額，爰以該三項溫層及粗估數量提供估算，採開口合約，視未來實際供應之倉儲溫度項目、數量及執行項目結算，並以決標契約價金為上限，不受預估數量限制。

（中時 鄭郁蓁）

延伸閱讀

變異病毒 防疫無解 鍾南山：疫苗正研發中

美恢復建議施打嬌生疫苗 但需註安全警語

全台牛結節疹疫苗注射 拚28日完成

周日精選｜股魚選股4大招 穩定配息躺著就贏

周日精選｜勞退金怎麼領！3種情況未滿60歲也能領