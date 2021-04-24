下周鋒面到 明起連雨5天

明起連雨5天 下周鋒面到雷雨區曝光

今日對流發展旺盛，氣象局針對花蓮縣發布大雨特報，氣象專家吳德榮表示，明起台灣水氣增多、氣溫略降，這波雨勢預計會持續5天，緊接著下周四（29日）會有一波鋒面南下，中部以北地區將出現較明顯的雷陣雨，南部山區亦有降雨機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（24日）西半部多雲時晴，北海岸、東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空品不佳，戶外活動應注意。今日各地區氣溫：北部19至29度，中部19至33度，南部20至35度，東部19至31度。

吳德榮表示，明（25日）起華南至台灣水氣很多，各地雲量增多、氣溫略降，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下週一、二（26、27日）大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫雨或雷雨。下週三（28日）各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大。下週四（29日）移動性鋒面南下、中部以北有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨機率。

至於下週五、六（4/30、5/1)鋒面遠離後，各地恢復晴朗穩定。而輕度颱風「舒力基」，吳德榮表示，根據今晨紅外線雲圖顯示，因西風垂直風切及低海溫，舒力基快速減弱中；加上西風垂直風切，使得厚實雲層偏在環流的東側，將逐漸轉變為結構不對稱的「溫帶氣旋」。

(中時新聞網 何立雯)

今白天平均氣溫26-32度 東半部山區有雨

中央氣象局表示，今天東半部及大台北山區有局部短暫雨，北部有零星小雨機率，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，東半部及中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局指出，今天環境吹東北風，清晨由於地形舉升作用，對流發展旺盛，花蓮地區有局部大雨發生，屏東地區也有局部短暫雨。西半部高溫攝氏28至32度，東半部高溫26至27度，各地低溫20至23度。

氣象局說，颱風「舒力基」凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東方1050公里的海面上，朝東逐漸遠離台灣，但在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖仍易有長浪發生，海邊活動務必注意安全。

另外，金門、馬祖及中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行車收聽警廣、留意CMS即時資訊，注意用路安全。

(中央社)

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