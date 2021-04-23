中天新媒體網紅、主播選拔大賽 人氣票選開跑

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」吸引上百位優秀人才報名，在中天新聞轉型數位平台後，因內容多元化的媒體特性，有許多參賽者都是跨界來投遞資料，像是幻術師賀國熹、韓語老師廖嘉玉、曾任兒童台「太陽哥哥」的潘金樹、加拿大籍模特兒且有節目經驗的泰樂、祝釩剛哥哥祝鏘博，還有本身已是知名卿訴琳聲YouTube直播主的曾主卿等，都在參賽者名單之列，光從每一位的背景就能嗅出這一屆網紅.主播選拔大賽競爭激烈。

晉級名單20日已公布，即日起每位入圍者展開網路人氣票選，將持續至5月7日，網路新聞主播、新聞YouTuber/直播記者各組獲得人氣王票選前3名者，可無條件晉級5月8日決賽。外掛組的票選結果則將納入決賽成績，但不影響原活動其他兩組的錄取名額。

（ 中時 吳維書）

今（23）日戰況解析:

✔️網路新聞主播組：第一名張炘培、第二名羅珮瑜 、 第三名周佳玲

✔️新聞YouTuber組：第一名吳亞軒、第二名林佳蓉、第三名翁唯真

✔️外掛組：第一名曾主卿、 第二名廖嘉玉、第三名楊立慈

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相關活動資訊請至「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」官網：https://contest.bhuntr.com/tw/m047npuulzqmydhzbo/vote/149932/149939/11348/