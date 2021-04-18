江基名特展熱銷破百萬

2021年，新冠肺炎疫情影響下，各國藝術活動延後或改為線上展出，台北寶吉祥藝術中心在嚴格的防疫措施下，成功策辦江基名的雕塑特展「凝」，獨具風格的作品搭配顏總裁精心佈展的巧思，讓觀眾趨之若鶩，銷售成績亮眼，售出率接近九成。

台北寶吉祥藝術中心自2019年成立至今，展出過日本書法大師井上有一 (Inoue Yuichi)、中國新浪漫普普藝術家王小松，台灣油畫家蔡玉葉等許多優秀的藝術家。寶吉祥藝術中心秉持 顏總裁的理念，為傑出藝術家提供展現的舞台，堅持不送拍賣、不惡意炒作、不綁約，讓藝術品價格回歸藝術該有的價值。

寶吉祥藝術中心成績亮眼

江基名特展「凝」是藝術家生涯最大個展，作品主要分為三個系列，「不謀而合的瑕」、「側寫的謬誤」和「場景」，作品不僅療癒人心，也引起觀眾高度共鳴，開幕當日已售出三成，銷售額破百萬，隨著展期進行，買氣持續發燒，藏家爭相搶購，目前累積銷售突破三十件作品，售出率接近九成。

此次展覽完整呈現藝術家在創作之路上的蛻變，江基名擅長使用富有細膩肌理的樟木與檜木作為媒材，作品用色自然純真、風格質樸，鑿痕間透露出真摯情感，除此之外，藝術家也透過雕塑，不斷地尋覓當代社會中，自身的存在與他人之間的真摯關係。江基名特展時間由三月六日起至五月一日止，於寶吉祥藝術中心展出，敬請把握難得的機會，一窺當代藝術家的木雕藝術！