慘！曾文水庫今進行人工增雨 僅下3.5毫米

水利署南區水資源局18日配合氣候條件，在曾文水庫集水區進行人工增雨，截至晚上7點，降雨量僅3.5毫米，對於水情助益不大，曾文水庫蓄水率面臨一成保衛戰。

水利署表示，根據18日清晨最新天氣預報顯示，中午過後於嘉義與高雄交界一帶有熱力對流發展可能性，通知曾文、甲仙堰及旗山工作站等地面人工增雨作業小組檢整設備。

南水局副局長鄒漢貴指出，南水局人工增雨作業小組一發現可能會下雨，就會進行人工增雨。今天天空雲層較厚，人員在下午1點半、2點各施放1支焰劑，但是後來雲層狀況就沒那麼理想，雨剛降下來，就被大地吸收，無助於水情。

鄒漢貴說，人員現在全天候監控全台灣的雲層狀況，若有機會下雨，就會進行人工增雨，跟老天爺多要一點水；至於能增加多少雨量，就得靠老天了，一般來說，累積雨量得突破100毫米，水庫進流量才會明顯增加。

曾文、烏山頭及南化3座為台南主要水庫，截至今晚7點，曾文水庫蓄水率11.65％、有效蓄水量為5,937萬立方公尺；烏山頭水庫蓄水率35.54％、有效蓄水量為2,793萬立方公尺；南化水庫蓄水率26.04％、有效蓄水量為2,369萬立方公尺，3座蓄水量合計1萬1,099立方公尺。（中時 張毓翎）

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